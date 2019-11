CALCIOMERCATO INTER MERTENS GIROUD SANCHEZ / In vista della finestra invernale di calciomercato, la dirigenza dell'Inter farà di tutto per regalare a Conte un rinforzo a centrocampo. È questa la priorità numero uno di Marotta e Ausilio ma non è da escludere un colpo anche in attacco, nonostante le grandi performances del tandem targato Lautaro Martinez-Lukaku. Molto dipenderà dal recupero di Alexis Sanchez, ma dall'infermeria sembrano arrivare buone notizie. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Sanchez brucia le tappe: le ultime sul recupero

Secondo gli ultimi aggiornamenti dall'infermeria nerazzurra, Conte potrebbe tornare ad avere a disposizione Alexis Sanchez già prima della fine dell'anno come dichiarato dal dottor Volpi.

Calciomercato Inter, come cambia il mercato con il rientro di Sanchez

Filtra ottimismo dallo staff medico dopo l'operazione a cui si è sottoposto l'attaccante cileno per curare la lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra rimediata nel match tra il suoe la

Il rientro anticipato di Sanchez potrebbe infatti cambiare le carte in tavola sulla scrivania della dirigenza dell'Inter. Mentre si aspetta l'offerta giusta per la cessione di Gabigol, Marotta monitora con particolare attenzione la situazione di mercato che ha per protagonista Dries Mertens: l'attaccante belga è in scadenza di contratto con il Napoli, l'Inter potrebbe prenderlo a parametro zero in vista di giugno. In corsa c'è anche Oliver Giroud, attaccante che ha già lavorato al Chelsea con Conte e che è in scadenza con i 'Blues', seguito anche dal Milan. L'Inter valuta attentamente tutte le alternative, qualora Sanchez anticipi il suo rientro ecco che la dirigenza nerazzurra potrebbe abbandonare la pista che porta al francese per regalare a Conte Mertens in vista di giugno. Anche perché Giroud vorrebbe siglare almeno un biennale.

