CALCIOMERCATO INTER SOUMARE MILAN / Nuovo obiettivo a centrocampo per l'Inter di Antonio Conte. A caccia di rinforzi in mediana in vista della sessione invernale di calciomercato, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino anche Boubakary Soumaré, talento classe 1999 di proprietà del Lille. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del PSG e già nel giro della Francia U21, era in scadenza a giugno ma ha appena rinnovato con il Lille. Ma non c'è solo l'Inter in Serie A.

LEGGI ANCHE ---> Inter, ESCLUSIVO Barbieri: "Lukaku come Ronaldo.

Calciomercato Inter, sfida al Milan per Soumare: i dettagli

Nelle scorse settimane Soumaré è stato accostato anche al Milan: in futuro potrebbe dunque profilarsi un derby di mercato per il promettente centrocampista. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', sbloccare l'affare con il Lille a gennaio non sarà facile visti i costi e l'Inter si starebbe così muovendo per giugno. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ulteriori sviluppi sono dunque attesi nei prossimi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter e Roma, ESCLUSIVO: sfida iberica per Urzi, ma che caos

Calciomercato Inter e Juventus, nuovo derby d'Italia per il pupillo di Gasperini

Calciomercato Inter, altre due big su Reinier: le ultime di CM.IT