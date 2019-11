LONDRA TERRORISMO / Si ripresenta l'incubo terrorismo in una grande capitale europea. Nel pomeriggio nei pressi del London Bridge, nel pieno centro di Londra, un uomo con indosso un finto giubbotto esplosivo avrebbe infatti assalito alcune persone con un coltello prima di essere colpito e ucciso dagli spari della polizia. Al momento il bilancio è di almeno cinque feriti, tutti accoltellati dall'assalitore. La zona è stata prontamente isolata e la polizia ha subito avviato le indagini parlando di episodio terroristico, secondo il sindaco di Londra Saidq Khan comunque isolato.

L'uomo avrebbe dunque agito da solo e non avrebbe complici.

Neil Basu, Assistant Commissioner delle forze speciali e responsabile dell'antiterrorismo, ha diramato il seguente comunicato: "I tiratori scelti hanno sparato al sospettato, che è morto sulla scena del crimine. Al più presto daremo notizie più precise sui feriti, il nostro pensiero va a coloro che attendono notizie sui loro cari. L’accaduto è stato catalogato come attentato terroristico. L'antiterrorismo sta indagando. Posso confermare che l'ordigno esplosivo trovato addosso al sospettato era falso. Continueranno le ricerche nell’area per verificare che non ci siano altri pericoli per l'ordine pubblico e consiglio alle persone per il momento di non recarsi in quest’area".