BARCELLONA INTER DEMBELE / Ousmane Dembele non prenderà parte alla sfida di Champions League in programma tra Inter e Barcellona il 10 dicembre a San Siro, decisivo per le sorti del cammino europeo della squadra di Antonio Conte. Come comunicato dalla dirigenza blaugrana sul proprio sito ufficiale, l'attaccante francese ha rimediato una lesione muscolare nel bicipite femorale della coscia destra.

Rientrerà a disposizione ditra 10 settimane.

