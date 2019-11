CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC JOVIC GIROUD / I tifosi del Milan continuano a sognare il grande ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Dopo le parole dell'attaccante svedese a 'La Gazzetta dello Sport', Boban e Maldini sono in attesa della risposta del giocatore cercato anche dal Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Ibra però non è l'unico profilo seguito dalla dirigenza del Milan. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Milan, non solo Ibra: derby di mercato con l'Inter

Stando a quanto appreso dal 'Mundo Deportivo' arrivano ulteriori conferme circa l'interesse del Milan per Luka Jovic, finito ai margini del Real Madrid e voglioso di riscatto anche in vista del prossimo Europeo. La dirigenza rossonera, ,in attesa di riscontri da Ibra e Raiola, vaglia la folta lista di alternative tra cui compare anche il nome di Oliver Giroud, attaccante francese del Chelsea nel mirino anche dell'Inter di Antonio Conte. Qualora non arrivino segnali incoraggianti dal fronte Ibrahimovic, ecco che potrebbe accendersi un derby di mercato infuocato per il nazionale campione del mondo.

