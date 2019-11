CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR FUTURO / Milan Skriniar è uno dei protagonisti dell'Inter di Antonio Conte. Nonostante il cambio di modulo - i nerazzurri sono passati alla difesa a tre - il centrale non ha abbassato il livello delle sue prestazioni. Skriniar continua così ad essere nel mirino di Barcellona e Real Madrid, pronte a fare follie per portarlo in Spagna.

Negli ultimi giorni, tra le tanti voci, sono uscite le dichiarazioni di Mithat Halis, socio della 'Stars & Friends', l'agenzia che curava gli interessi di Skriniar ed ex procuratore dello slovacco: "Futuro? Non capisco perché c'è una persona che parla di me senza essere il mio procuratore, crea solo confusione - ammette il calciatorei a 'Sky Sport' - Siamo un team forte, vogliamo continuare così e io mi sento bene qui. Sono al terzo anno e ora siamo un gruppo, siamo più uniti come squadra e più forti. Se continuiamo così resteremo in alto.

All'inizio ho avuto dei problemi con la difesa a tre, ma Conte ci aiuta tanto e ora va meglio, sto crescendo e migliorando".

Inter, testa al campionato

Milan Skriniar dopo il rotondo successo contro lo Slavia Praga, ha già la testa al campionato, così come tutti i suoi compagni di squadra. Poi sarà tempo di pensare al Barcellona.

Il calciatore sottolinea la crescita del gruppo e l'importante di Lukaku-Lautaro: "In questo momento sono i due attaccanti più forti, fanno veramente bene, per i gol ma soprattutto per il lavoro che fanno per la squadra - ammette - È il lavoro di Conte che ci sta dando la mentalità vincente, si vede dal primo giorno che non molliamo mai".

CHAMPIONS LEAGUE - "Slavia Praga? Era una partita molto importante per noi - prosegue il difensore - Siamo contenti di averla vinta e dobbiamo continuare a fare queste prestazioni anche in campionato. Non era una sfida facile, eravamo anche un po' in difficoltà ma alla fine siamo riusciti a vincere facendo anche più gol, si è vista la forza della squadra. Pronto per marcare Messi? Spero di sì, ma ora pensiamo al campionato".

