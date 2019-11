GENOA TORINO BELOTTI / Walter Mazzarri col dubbio Belotti alla vigilia di Genoa-Torino. Come annunciato in conferenza stampa, l'allenatore granata ha convocato il suo capitano, che stringerà i denti ma resta comunque in dubbio per la trasferta sul campo dei rossoblu. Una decisione definitiva sul suo impiego sarà presa solo domani.

Ecco la lista completa dei convocati di Mazzarri:

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani;



Difensori: Aina, Ansaldi, Bonifazi, Bremer, Buongiorno, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, NKoulou;



Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meité, Parigini, Rincon;



Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Napoli, primo passo per la pace De Laurentiis-giocatori: ultime CM.IT

Calciomercato Inter e Roma, ESCLUSIVO: sfida iberica per Urzi, ma che caos

Juventus, ESCLUSIVO Tortu esalta Dybala: "Ce l'ho al Fantacalcio. Sogno Mbappe"