Napoli, primo passo per la pace De Laurentiis-giocatori: ultime CM.IT

NAPOLI DE LAURENTIIS INCONTRO PACE / Il Napoli prova a voltare pagina. Il pareggio raccolto contro il Liverpool ha rafforzato nuovamente la posizione di Carlo Ancelotti, che è a un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League (addirittura possibile da primo nel girone) e ora deve risalire la china in campionato. Quanto avvenuto oggi sarà decisivo in tal senso.

Aurelio De Laurentiis ha incontrato calciatori e staff tecnico a Castel Volturno: su Calciomercato.it avevamo raccontato i primi contatti tra allenatore e presidente per ‘negoziare’ una pace necessaria dopo l’ammutinamento post Salisburgo, con alcuni calciatori azzurri che, nei giorni scorsi, avevano già provato a ricucire il rapporto con la proprietà, chiedendo scusa per quell’atto di insubordinazione che ha fatto il giro del mondo. Oggi, tutte le parti in causa si sono riguardate negli occhi per la prima volta.

Napoli, multe ‘affievolite’ da una striscia positiva: lo scenario

Impensabile, per ora, cancellare le multe spedite lunedì, ma la riunione di oggi ha stemperato i toni e allontanato la tensione di queste settimane.

Il patron, che aveva già inviato un segnale di distensione alla squadra con i tweet dopo il pari di Liverpool, ha invitato i partenopei a concentrarsi sul campo: ritrovando una striscia di risultati positiva in Serie A e conquistando gli ottavi di, squadra e società potrebbero anche rimodulare le sanzioni inviate lunedì scorso, magari attraverso dei premi in base agli obiettivi raggiunti.

Dipenderà, quindi, tutto dal rendimento sul terreno di gioco, un segnale comunque positivo per i calciatori, che hanno vissuto malissimo uno scontro con il club che ha condizionato le loro prestazioni nei match contro Genoa e Milan. Ritrovarsi con De Laurentiis è il primo passo verso il ritorno alla normalità, ma il prossimo avrà luogo domenica pomeriggio contro il Bologna. Per chiudere questo triste capitolo, servirà un Napoli formato Champions anche in Serie A.

