Napoli, un giocatore è andato via prima dell'incontro con De Laurentiis

NAPOLI INCONTRO DE LAURENTIIS - Sembra aver dato buon esito l'incontro durato circa un'ora che si è svolta tra Aurelio De Laurentiis da un lato, Carlo Ancelotti e la squadra dall'altro. Il patron azzurro si è recato a Castel Volturno per parlare con i giocatori dopo l'ammutinamento dello scorso 5 novembre a seguito del mancato rispetto del ritiro imposto dalla società dopo la gara di Champions League contro il Salisburgo.

Un summit al quale erano presenti anche il direttore sportivoed il figlio del presidente Edoardos oltre a tutta la rosa azzurra.

O meglio, tutti tranne un calciatore: si tratta di Amato Ciciretti, tornato in estate dal prestito all'Ascoli, il fantasista romano è stato escluso dalla lista Uefa e non è stato mai convocato in campionato. Appena finito l'allenamento ha lasciato Castel Volturno insieme ai ragazzi della Primavera. Praticamente scontata la sua partenza a gennaio, con le pretendenti non mancano: Ciciretti piace all'Aek Atene, al Bari e diversi club di Serie B.

