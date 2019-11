CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA / Non si può escludere l'addio al Milan di Giacomo Bonaventura al termine della stagione. Il centrocampista rossonero è in scadenza di contratto a giugno e vanta diversi estimatori disposti, magari, ad offrirgli un contratto importante. Stando a 'La Nazione' tra le pretendenti al 30enne di San Severino Marche, appena tornato a pieno regime dopo l'intervento al ginocchio sinistro e il conseguente recupero, c'è la Fiorentina di Rocco Commisso. Ricordiamo che in caso di esonero di Montella, la posizione del tecnico è molto precaria, il club viola potrebbe affidarsi a Gennaro Gattuso che in rossonero ha avuto un eccellente rapporto col classe '89.

Calciomercato Milan, rinnovo probabile per Bonaventura.

Il rinnovo di Bonaventura rimane comunque molto probabile, il suo agente è un certo Mino Raiola che si è appena preso anche Romagnoli e probabilmente pure Suso e che soprattutto assiste Zlatan Ibrahimovic, il grande obiettivo di Boban e Maldini per risollevare le sorti di una squadra che naviga in zone pericolose della classifica. Al campione svedese, che parla pure con l'amico Mihajlovic in ottica Bologna, la società targata Elliott ha proposto un contratto di 18 mesi da 9,5 milioni di euro complessivi. Atteso un nuovo incontro con Raiola per conoscere la risposta di Ibra.

