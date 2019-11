SONDAGGIO CM.IT - Juventus, plebiscito contro Cristiano Ronaldo

SONDAGGIO JUVENTUS RONALDO - Prima in classifica in Serie A e aritmeticamente qualificata come prima del girone in Champions League, senza aver mai perso in Italia né in Europa. Sebbene abbia ricevuto qualche critica per il gioco espresso, i risultati sorridono alla Juventus.

Il tecnico bianconero Mauriziopuò contare su tre top player in attacco tra cui scegliere la coppia da schierare di volta in volta, considerato che almeno per ora non vuole schierare il tridente pesante.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rabbia e polemiche: Ronaldo prepara la sorpresa

Il problema è chi lasciare in panchina, ma la maggioranza assoluta (72%) dei follower della pagina Twitter di Calciomercato.it non ha dubbi: in questo momento è Cristiano Ronaldo il giocatore che deve farsi da parte. Molto più distaccati gli altri due: secondo Paulo Dybala, con il 16% dei voti e ultimo Gonzalo Higuain, con appena il 12% delle preferenze. Domenica contro il Sassuolo, CR7 potrebbe davvero riposare per fare spazio alla coppia argentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Dybala e l'abbraccio galeotto: pericolo Simeone