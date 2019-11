Calciomercato Inter, sgarbo al Milan pagando la clausola rescissoria

CALCIOMERCATO INTER MARTINEZ QUARTA MILAN - Dopo aver vinto il derby sul campo, l'Inter prova a concedere il bis anche sul terreno del calciomercato. Secondo quanto riportato dal portale argentino 'Tyc Sports', infatti, il club nerazzurro sarebbe pronto a tornare alla carica per Lucas Martinez Quarta, 23enne difensore centrale nativo di Mar del Plata, seguito già in passato prima di virare su altri obiettivi. Adesso sarebbe sceso in campo direttamente il vice presidente interista Javier Zanetti, che lo ha osservato dal vivo nella finale di Copa Libertadores che il River Plate ha perso contro il Flamengo di Gabigol.

Forte dell'interessamento di altri club europei, tuttavia, i 'Millonarios' non sembrano disposti a cederlo ad una cifra inferiore alla clausola di rescissione fissata a 22 milioni di dollari, pari a circa 20 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Inter, Messi spinge per Lautaro: la risposta di Suning

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte esulta: una cessione e due rinforzi

Calciomercato Milan, Duarte ko: Martinez Quarta tra gli obiettivi

Il grave infortunio subito da Duarte di fatto costringe il Milan a tornare sul mercato a gennaio per prendere un altro difensore. L'obiettivo primario è sempre il turco Demiral della Juventus, ma la trattativa stenta a decollare. Così i rossoneri valutano le alternative, tra le quali c'è proprio Martinez Quarta: un affare non semplice considerate le richieste del River Plate, ma l'inserimento dell'Inter potrebbe spingere Maldini e Boban a chiedere uno sforzo al gruppo Elliott per dare un segnale forte ai rivali ed ai propri tifosi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan: l'annuncio di Ibrahimovic