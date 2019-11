Inter, ESCLUSIVO Barbieri: "Lukaku come Ronaldo. Conte meglio di Mourinho"

INTER BARBIERI LUKAKU LAUTARO CONTE MOURINHO MERCATO / Il successo in Champions League contro lo Slavia Praga ha confermato l'ottimo momento di forma dell'Inter di Conte. In grande evidenza la coppia di attaccanti composta da Lautaro e Lukaku.Di questi e di altri argomenti ha parlato in esclusiva a Calciomercato.itBruno Barbieri, il noto chef e personaggio televisivo, grande tifoso nerazzurro. Uno dei giudici della trasmissione 'Master Chef', il cuoco emiliano è cauto quando si parla delle possibilità di qualificazione agli ottavi di Champions: "Sicuramente abbiamo riacquisito una dimensione europea, ma non bisogna montarsi la testa perchè la prossima partita è contro il Barcellona, una delle favorite per la vitttoria finale. Bisogna affrontare questa gara con l'umiltà giusta".

Inter, Barbieri a CM.IT: "Lautaro-Lukaku coppia fantastica"

Inevitabile per lo chef parlare dei due attaccanti nerazzurri: "Da come leggo vanno d'accordo anche nella vita privata, si vestono allo stesso modo, questa cosa mi fa anche ridere. Sono una coppia fantastica. Per fermare Lukaku servono cinque giocatori, è un panzer, segna sempre. A me ricorda un po' Ronaldo il Fenomeno, al centro dell'area fa paura. Per gli avversari è molto difficile marcarlo. Lautaro è un giocatore veloce, con una grande visione di gioco, si è integrato benissimo nella squadra.

La cosa importante per i giocatori dell'è di avere alle spalle una grande società, la proprietà cinese fa sul serio".

Inter, ESCLUSIVO Barbieri esalta Conte: "Il tecnico è il valore aggiunto. Può vincere lo scudetto"

L'artefice della rinascita nerazzurra secondo molti è l'allenatore. La pensa allo stesso modo Barbieri: "Può piacere o meno il suo gioco, ma Conte è un tecnico di grande carattere, un motivatore straordinario. In panchina si agita, urla, la squadra ha bisogno di un allenatore così. E' un tecnico da Inter, un valore aggiunto che può vincere lo scudetto se approifitta di qualche passo falso della Juventus". Poi lo chef emiliano non ha dubbi sul confronto con Mourinho: "Secondo me è meglio Conte, uno che bada al sodo e non si mette al centro di tutto, come spesso fa il portoghese". Infine il capitolo mercato: "Serve un rinforzo in difesa e un giocatore a livello internazionale per il centrocampo. Confido in Marotta, un ottimo dirigente".

