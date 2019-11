FIORENTINA-LECCE DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE MONTELLA CHIESA LIVERANI - Fiorentina-Lecce chiude gli anticipi del sabato, validi per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. I viola di Vincenzo Montella, che potrebbe recuperare Chiesa almeno per la panchina, attraversano un momento di appannamento e sono reduci dalla sconfitta patita sul campo del Verona, la terza nelle ultime cinque partite. Di contro, i giallorossi di Fabio Liverani arrivano all'appuntamento dopo il pareggio interno, in rimonta, tra le mura amiche contro la rivelazione Cagliari, mentre la vittoria dal 25 settembre scorso (3-1 sul campo della Spal).

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-LECCE

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tahctsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Farias.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 35 punti; Inter 34; Lazio 27; Cagliari, Roma e Atalanta** 25; Napoli 20; Parma e Verona 18; Torino** 17; Fiorentina 16; Milan e Udinese 14; Sassuolo* e Bologna 13; Sampdoria 12; Lecce 11; Genoa** 10; Spal 9; Brescia 7

*una partita in meno

**una partita in più

