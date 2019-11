ARSENAL ALLEGRI EMERY / Tonfo in Europa League per l'Arsenal che costa carissimo ad Unai Emery. A farne le spese è l'allenatore spagnolo, esonerato all'indomani del ko contro l'Eintracht Francoforte. Già nel mirino di critica e tifosi, Emery è stato destituito stamane come evidenzia il comunicato ufficiale del club londinese.

In attesa del nuovo tecnico, la panchina è stata affidata ad interim a Freddie

Decisione che era nell'aria dopo le ultime negative prestazioni dei 'Gunners', a secco di vittorie da ben sette partite tra Premier ed Europa League. Annata che sembra compromessa soprattutto in campionato, con il quarto posto Champions già distante otto punti. Emery guidava l'Arsenal dall'estate 2018: chiude senza nessun titolo la sua perentesi in quel di Londra.

Arsenal, caccia al nuovo tecnico: Allegri e Ancelotti tra i candidati

Il benservito ad Emery potrebbe favorire così il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, a più riprese accostato all'Arsenal negli ultimi tempi. L'ex allenatore della Juventus è ancora sotto contratto con i bianconeri fino alla prossima estate, con un ingaggio da 7,5 milioni a stagione. Il mister livornese preferirebbe un'eventuale destinazione in Inghilterra rispetto ad altri campionati, con il Manchester United che potrebbe essere un'altra soluzione plausibile se dovesse palesarsi una rottura tra i 'Red Devils' e Solskjaer. Anche Bayern Monaco e PSG sarebbero altre due opzioni da monitorare nel futuro d Allegri. Oltre al tecnico italiano da prendere in considerazione le candidature di Nuno Espirito Santo e Arteta, quest'ultimo attualmente vice di Guardiola al Manchester City. Da non scartare, infine, l'ipotesi che porta a Carlo Ancelotti in caso di divorzio con il Napoli.

