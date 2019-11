BRESCIA-ATALANTA DERBY DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE BALOTELLI GASPERINI GROSSO - Dopo gli impegni nelle coppe europee, è tempo di tornare in campo in Serie A. Ad aprire la quattordicesima giornata di campionato c'è il sentitissimo derby lombardo Brescia-Atalanta: le 'Rondinelle' di Fabio Grosso, ancora alle prese con il 'caso' Mario Balotelli (escluso dall'elenco dei convocati nel turno precedente), arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta sul campo della Roma. Di contro, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che hanno battuto la Dinamo Zagabria in Champions League, sono stati battuti dalla capolista Juventus tra le mura amiche.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Mario Rigamonti'.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Brescia, nuovo indizio sul futuro di Balotelli

FORMAZIONI UFFICIALI BRESCIA-ATALANTA

BRESCIA (3-5-2): Joronen; Mangraviti, Chancellor, Cistana; Sabelli, Romulo, Tonali, Ndoj, Martella; Torregrossa, Balotelli. All. Grosso

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Dijmsiti, Palomino; Castagne, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 35 punti; Inter 34; Lazio 27; Cagliari e Roma 25; Atalanta 22; Napoli 20; Parma e Verona 18; Fiorentina 16; Torino, Milan e Udinese 14; Sassuolo* e Bologna 13; Sampdoria 12; Lecce 11; Genoa 10; Spal 9; Brescia* 7

*una partita in meno

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, ESCLUSIVO: scout Atalanta a Dortmund per la punta