ARSENAL ESONERO EMERY / Salta la panchina di Unai Emery all'Arsenal. Il club londinese, all'indomani del ko casalingo in Europa League contro l'Eintracht Francoforte, ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore spagnolo. Alla base della decisione, come spiega il comunicato dei 'Gunners', la mancanza di risultati e le negative prestazioni di questa prima parte di stagione.

L'Arsenal fa sapere di essere alla ricerca di un nuovo manager, con Freddie Ljungberg che prenderà ad interim il timone in attesa della scelta sul nuovo tecnico.

La formazione londinese è soltanto ottava in campionato, già distante otto lunghezze dal quarto posto che vale la qualificazione alla prossima. In Europa League, malgrado la sconfitta di ieri, l'Arsenal comanda sempre il proprio girone e vede la qualificazione ai sedicesimi. Emery guidava l'Arsenal dall'estate 2018: chiude senza nessun titolo la perentesi Oltremanica.

