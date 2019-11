BOLOGNA MIHAJLOVIC/ Il Bologna, nel prossimo turno di campionato, sfiderà al San Paolo il Napoli di Carlo Ancelotti dopo il pareggio in extremis contro il Parma, decisiva la rete di Dzemaili. Intanto, Sinisa Mihajlovic torna a parlare in conferenza stampa. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

La conferenza inizia con il commento di Dzemaili da parte della squadra: "Dire che ci sei mancato è poco, siamo contenti che tu sia tornato con noi e vogliamo farti questa sorpresa, ma cercheremo di renderti felice di nuovo.

Grazie di essere tornato".

"C'è grande affetto nei miei confronti, l'ultima volta ci siamo sentiti a luglio e pensavo che fosse giusto fare una conferenza con i medici che mi hanno curato per spiegarvi il mio percorso, il mio stato di salute attuale e cosa andrà fatto in futuro. In questi mesi ho conosciuto dottori straordinari, infermieri che mi hanno supportato, soprattutto questo. Chi più di loro può capirlo e voglio ringraziarli tutti di cuore, e da subito ho capito di essere nelle mani giuste. Senza l'aiuto di tutti non sarei riuscito a fare questo percorso che sta andando bene". L'allenatore serbo si è poi commosso menzionando i nomi di tutti coloro che gli sono stati vicino nel suo periodo in ospedale.

