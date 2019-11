Calciomercato Brescia, nuovo indizio sul futuro di Balotelli

CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI ATALANTA/ Torna Brescia-Atalanta, uno dei derby più sentiti del calcio lombardo e, più in generale, italiano. Allo Stadio Rigamonti, le Rondinelle cercheranno il riscatto dopo la sconfitta contro la Roma. Stesso discorso per i ragazzi di Gasperini, chiamati a conquistare tre punti visto lo stop in casa contro la Juventus di Maurizio Sarri.

Per questo super derby dovrebbe tornare fra i convocati di Fabio Grosso anche Mario Balotelli, centravanti ex Liverpool al centro di mille voci di calciomercato nell'ultima settimana.

Calciomercato Brescia, Balotelli story: dalle parole di Cellino alla MLS

Nei giorni scorsi, il presidente del Brescia Cellino ha infuocato la situazione legata a SuperMario con diverse dichiarazioni decisamente non filtrate. Inoltre, negli States, si è parlato molto di un possibile approdo di Balotelli, che non sta vivendo una situazione felicissima in Serie A. Su di lui ci sarebbero infatti i Galaxy, orfani di Zlatan Ibrahimovic, ma anche la nuova Inter Miami di David Beckham ed il Toronto FC.

