INTER LAUTARO MESSI BARCELLONA / Lautaro Martinez e Lukaku continuano a trascinare l'Inter tra Champions e campionato. Altra doppietta in Europa per il 'Toro' nella trasferta contro lo Slavia Praga, con l'argentino a segno per la quarta volta consecutiva sul palcoscenico internazionale e a segno per 11 volte complessivamente nella stagione in corso.

Calciomercato Inter, assalto Barcellona per Lautaro Martinez

Non è un mistero il corteggiamento nei suoi confronti del Barcellona, che ha individuato nel talento dell'Inter il sostituito ideale la prossima estate di Suarez. Lautaro è sponsorizzato in particolare da Leo Messi, suo compagno di nazionale e partner nelle ultime uscite dell'Albiceleste.

Il Barça - stando a 'La Gazzetta dello Sport' - avrebbe già fatto un tentativo concreto per il classe '97, respinto però e rimandato al mittente dal club di Suning che non avrebbe neanche aperto ad un'eventuale trattativa.

Calciomercato, l'Inter pronta a blindare Lautaro con il rinnovo

L'Inter non ha infatti nessuna intenzione di privarsi del suo gioiello, con l'Ad Marotta che lavora per il rinnovo di contratto e per eliminare la clausola da 110 milioni di euro. Come rivelatovi nei giorni scorsi da Calciomercato.it, l'entourage di Lautaro sarà a dicembre a Milano per assistere probabilmente alle sfide con Roma e proprio Barcellona, con la possibilità di incrociare la dirigenza interista per fare un summit ovviamente in chiave rinnovo.

