CALCIOMERCATO FIORENTINA JUVENTUS INTER COMMISSO CHIESA / Tornato in Italia per velocizzare il suo progetto alla Fiorentina, Rocco Commisso dovrà presto affrontare di nuovo l'argomento Chiesa, nei giorni scorsi già esaminato dalla dirigenza che ha incontrato papà Enrico.

Così, in occasione della presentazione del centro sportivo da 70 milioni di euro, il presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni: clicca qui per restare aggiornato.

Sul talento cercato anche da Juventus e Inter, Commisso ha preferito non sbilanciarsi: "Avremo occasione di parlarne, datemi tempo. L'altro giorno non sono riuscito a incontrare il padre di Federico, ero appena arrivato. Segnali positivi? Io me lo auguro. Però come detto serve tempo - le parole riportate da 'Tuttosport' - Nuovo centro? Con quanto mi costerà spero che questo possa portare qualche punto in più; di sicuro è un acquisto che vale quello di Ribéry".

