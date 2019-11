JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Momento complicato per Cristiano Ronaldo alla Juventus. Le sue recenti prestazioni in bianconero, molto distanti da quelle positive col Portogallo, hanno fatto lievitare rabbia, malumore e polemiche tra i tifosi, che gli imputano uno scarso livello di forma e presunti problemi con Sarri.

Tuttavia, riporta 'Tuttosport', chi lo segue molto da vicino (da Sarri al suo entourage) non nasconde che Ronaldo sta preparandosi per un ritorno alla grande: clicca qui per restare aggiornato.

L'obiettivo dell'attaccante, infatti, sarebbe quello di gestire la fatica nei freddi mesi invernali per poi presentarsi in perfetta forma in Primavera, quando la stagione entrerà nel momento decisivo. Attraverso gol e giocate decisive, quindi, Ronaldo proverà ad aiutare la Juventus nell'obiettivo principe: la vittoria della Champions League.

