MILAN DEMIRAL JUVENTUS / Tegola per la difesa del Milan. Stefano Pioli dovrà rinunciare per circa quattro mesi a Duarte, dopo l'infortunio della scorsa settimana al calcagno che ha richiesto l'intervento chirurgico. Un problema in più non di poco conto per il tecnico rossonero, che nel ruolo adesso potrebbe concedere spazio al rientrante Caldara, anche se l'ex Juventus non è evidentemente al meglio della condizione vista la lunghissima sosta ai box. Romagnoli e Musacchio restano le due principali soluzioni per Pioli, con il giovane Gabbia subito dietro e il possibile adattamento nel ruolo di Ricardo Rodriguez.

Calciomercato Milan, infortunio Duarte: Demiral e Rugani nel mirino

C'è la necessità di intervenire sul mercato per Boban e Maldini, che guardano con interesse soprattutto alla difesa della Juventus. Rugani e Demiral sono stati utilizzati finora con il contagocce da Sarri, che si è affidato quasi esclusivamente a capitan Bonucci e de Ligt finora nella stagione in corso.

Ad attirare l'attenzione del Milan è soprattutto il centrale turco, impiegato in una sola circostanza in maglia bianconera nel match con il Verona, dove aveva però deluso e provocato un rigore.

Calciomercato Milan, la proposta alla Juve per Demiral

Demiral già questa estate era stato nel mirino del 'Diavolo' dopo il passaggio dal Sassuolo alla Juventus per 18 milioni di euro, con il CFO Paratici che chiedeva 40 milioni per liberare subito il giovane difensore. Adesso dopo l'infortunio di Duarte il Milan sembra intenzionato a rifarsi sotto per la sessione di gennaio, alla ricerca della soluzione migliore per convincere i campioni d'Italia. Stando a 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe proporre alla Juve un prestito con diritto di riscatto o eventualmente obbligo, suddividendo l'investimento in due tranches. L'ultima parola spetterà ovviamente ai bianconeri, che dovranno tener conto comunque della volontà del giocatore di giocare con maggiore continuità in vista anche dei prossimi Europei a giugno con la Turchia.

