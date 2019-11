CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ GIROUD GABIGOL / L'emergenza offensiva dell'Inter è destinata a durare meno del previsto. Tra colpi di calciomercato e rientri importanti, infatti, Conte potrebbe presto esultare rinnovando con forza la sfida alla capolista Juventus. Nonostante Lukaku e Lautaro Martinez sembrino ormai inamovibili dopo aver formato una coppia gol da record, i tanti impegni stagionali suggeriscono comunque l'acquisto di almeno un attaccante. Così, all'orizzonte si profilano almeno due buone notizie: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, si stringe per Giroud: le ultime

Seguito anche dal Milan, Giroud è il prescelto dell'Inter per gennaio. Il roccioso attaccante del Chelsea piace per le sue caratteristiche e l'enorme esperienza internazionale. I nerazzurri, riporta 'Tuttosport', sembrano in pole sul Borussia Dortmund e starebbero valutando se accontentarlo nella richiesta di 2 anni e mezzo di contratto.

Classe 1986, il Campione del Mondo francese a Milano ritroverebbe Conte, che lo ha già allenato nell'esperienza inglese.

Calciomercato Inter, Gabigol in uscita: i dettagli

Buona parte del mercato invernale interista dovrebbe essere finanziato dalla ricca cessione di Gabigol, di rientro dal Flamengo dopo una stagione esaltante. La sua valutazione sarebbe vicina ai 40 milioni di euro e servirà per cercare anche un nuovo centrocampista. Su di lui, in Italia, ci sono gli occhi della Fiorentina, ma non mancano gli interessi dalla Premier League, con il Crystal Palace tra i club più attenti.

Inter, Sanchez rinforzo anticipato: le ultime

Intanto, un altro rinforzo per Conte può essere Alexis Sanchez, che nei prossimi giorni a Barcellona effettuerà un consulto da Ramon Cugat, luminare che l’ha operato il 16 ottobre dopo la lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra. Anche se ad oggi resta un'ipotesi difficile, non è da escludere che il cileno possa tornare in campo già prima di Natale. Il suo rientro suonerebbe quindi come un nuovo acquisto, considerando la lunga lontananza dal rettangolo verde.

