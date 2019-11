CALCIOMERCATO MILAN BOLOGNA IBRAHIMOVIC / Il Milan attende con ansia la riposta di Zlatan Ibrahimovic. Reduce dall'ottima esperienza in MLS, il campione è voglioso di tornare in Europa, dove molteplici squadre stanno duellando sul calciomercato per averlo già a gennaio. Dopo l'idea Napoli, in Serie A sono avanzate con forza le candidature di Milan e Bologna, con i rossoneri ad oggi favoriti sulla concorrenza. Così, lo stesso Ibrahimovic ha voluto parlare nuovamente della sua scelta: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic: "Milano mia seconda casa"

Analizzando le ultime indiscrezioni, Ibra ha lanciato un nuovo segnale di amore verso la città milanese: "Milano non è la mia seconda città, è la mia seconda casa. Ho dei ricordi meravigliosi e ci vive una delle persone in cui ho maggior fiducia. L’Italia stessa è la mia seconda casa. Amo gli italiani e la loro genialità. Il mio cuore non è mai andato via dal vostro paese - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Posso giocare ai miei livelli fino a 50 anni. E se c’è un progetto che mi stimola posso assolutamente farlo. Ho appena concluso l’esperienza a Los Angeles. E’ stata fantastica, rimarrà indelebile nei miei ricordi. Avevo voglia di questa avventura.

E ora siamo in due a essere eroi dei due mondi: io e Giuseppe Garibaldi".

Calciomercato Bologna, Ibrahimovic: "Parlo spesso con Mihajlovic"

Così come il Milan, anche il Bologna nutre speranze sul colpo Ibrahimovic. Lo stesso attaccante, del resto, continua a mandare messaggi incoraggianti: "Con Sinisa mi sento spesso - rivela - E’ un amico, persona eccezionale, un uomo raro". I rossoblù, intanto, guidati da Mihajlovic, starebbero ragionando con lo sponsor tecnico Macron che sembra deciso a investire qualcosa (forse circa 2 milioni) in più sul contratto, consapevole di avere un grande impatto di immagine e di vendita di maglie e prodotti.

Calciomercato, annuncio di Ibrahimovic sul futuro: "Amo scegliere"

Lo svedese, infine, ha parlato in generale della sua volontà: "Mi piace che tutto parta dal cervello. Non puoi essere un bravo manager, un bravo sportivo, un bravo imprenditore, se non sei rapido nel capire rischi e opportunità. Amo scegliere, non essere scelto. Non sono diventato imprenditore. Sono nato imprenditore e diventato calciatore".

