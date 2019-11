JUVENTUS CASSANO DYBALA RONALDO / Paulo Dybala sta vivendo una grande stagione sotto la cura Sarri. Ad un passo dalla cessione nel mercato estivo, il fantasista argentino si è ripreso la Juventus a suon di gol e magie come l'ultima prodezza su punizione contro l'Atletico Madrid, che ha permesso ai campioni d'Italia di staccare il pass come testa di serie per gli ottavi di Champions League.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A Clicca Qui!

Juventus, Cassano su Dybala: "Non fa la differenza in Champions"

Le ultime gesta della 'Joya' non hanno però incantato Antonio Cassano, che non risparmia una frecciata al numero dieci: "Dybala non è un top.

Nelle grandi partite, soprattutto quelle fuori casa in Champions, non fa la differenza e fa grande fatica - ha spiegato l'ex fantasista a 'TV 8' -ad esempio, malgrado abbia quattro anni in meno, gioca con una personalità e una cattiveria pazzesca".

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Juventus, tra rinnovo e tentazione Liga: 150 milioni per Dybala

Juventus, Cassano: "Higuain sempre in campo. Ronaldo toccato nell'orgoglio"

Cassano, oltre a Dybala, si sofferma anche sugli altri due tenori dell'attacco della Juventus: "Higuain lo farei giocare sempre. Ronaldo è Ronaldo: lo metterei in campo anche al 10 per cento - sottolinea 'Fantantonio' - Nelle ultime partite però l'ho visto nervoso, un po' irritato. Non vorrei che le sostituzioni di Sarri lo avessero toccato nell'orgoglio. C'è qualcosa che non quadra secondo me tra Ronaldo e Sarri".

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Juventus-Atletico, Ronaldo all'ombra di Dybala. Simeone come Mourinho

Juve-Atletico, Sarri in conferenza scherza su Dybala: "Ma che c**** tiri da lì?"

Juve-Atletico, Esclusivo Garcia: "Ecco il club ideale per Ronaldo. Non è ancora la squadra di Sarri"