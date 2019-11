CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN CHELSEA / Futuro tutto da decidere per Willian. L'attaccante esterno brasiliano ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e le big del calcio europeo - Juventus e Barcellona su tutte - hanno messo gli occhi su di lui. Il calciatore, che continua a dare ampie garanzie, è un'opportunità di calciomercato più unica che rara, che il club bianconero potrebbe cogliere. Paratici e i suoi collaboratori in questi anni - con i colpi Khedira, Rabiot, Emre Can e Ramsey - hanno dato prova di essere più che attenti al mercato dei parametri zero.

Willian potrebbe essere così la nuova opportunità da cogliere.

LEGGI ANCHE ---> Juventus, colpo a zero dalla Premier: lo 'consiglia' Lucescu

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Calciomercato Juventus, Willian aspetta il Chelsea

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, altra sfida col Barcellona: occhi puntati a Londra!

L'idea dell'attaccante brasiliano, però, al momento è quella di aspettare il Chelsea: "Ha ricevuto delle offerte dagli inglesi? No, non ancora - si legge su 'SkySports' - Onestamente sono felice qui. Sono contento di giocare per questo club ma questa situazione non è nelle mie mani. È nelle loro... Li sto aspettando, sanno cosa voglio, cosa voglio fare. Lo sanno già, quindi li aspetto..."

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus femminile, Aluko accusa: "Problema razzismo, vado via!"

Calciomercato Juventus, di nuovo Neymar: la lista del Psg

Calciomercato Juventus, tra rinnovo e tentazione Liga: 150 milioni per Dybala