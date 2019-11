CALCIOMERCATO FLAMENGO INTER MILAN / Il Flamengo sogna in grande. I brasiliani vogliono presentarsi nel migliore dei modi al Mondiale per Club e sono pronti a mettere a segno un importante colpo in attacco. L'obiettivo numero uno - come si evince dalle parole del presidente Rodolfo Landim - resta Gabigol, che a dicembre farà ritorno all'Inter. Le richieste della società nerazzurra si sono alzate e i rossoneri stanno sondando il mercato alla ricerca di alternative.

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Inter, i nerazzurri alzano l'asticella per Gabigol

I nomi finiti sul taccuino del Flamengo sono davvero importanti e l'ultima idea - stando a quanto riportato da 'Goal' - porta a DiegoCosta. L'attaccante, che ha un ottimo rapporto con Filipe Luis, potrebbe decidere di volare in Brasile per alzare nuovi trofei.

L', che sta cercando un nuovo centravanti - nella testa di Simeone continua ad esserci Rodrigo del Valencia - non si opporrebbe di certo alla cessione dell'ex Chelsea.

Calciomercato, da Cavani a Ibra: alternative di lusso

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, colpo Ibrahimovic: insidia rossonera

Ma il Flamengo, come detto, pensa in grande e i nomi circolati per l'attacco in questi giorni sono davvero di spesso. Oltre a Diego Costa, infatti, nel mirino dei rossoneri ci sarebbero anche EdisonCavani e ZlatanIbrahimovic.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

I brasiliani sono dunque pronti a sfidare le italiane per i due esperti centravanti.

POTREBBE INTERESSARTI:

Calciomercato Milan, per Cavani arriva l'assist inaspettato

Calciomercato Milan, colpo Ibra: spunta sul sito ufficiale!

Calciomercato Inter, sorpresa Draxler: apre all'accordo