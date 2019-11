EUROPA LEAGUE RISULTATI / Si sono concluse le gare delle 21 della quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Nel gruppo della Lazio ha staccato il pass per i sedicesimi il Celtic, al prossimo turno ad eliminazione diretta accedono anche Basilea, Sporting CP, Gent, AZ Alkmaar, Siviglia e LASK Linz. Di seguito tutti i risultati della serata.

GIRONE A

Dudelange-APOEL 0-2: 12’ rig.

Matic, 43’ Merkis

Siviglia-Qarabag 2-0: 60’ Bryan Gil, 92’ Dabbur

Classifica: Siviglia 15, APOEL 7, Qarabag 4, Dudelange 3

GIRONE B

Lugano-FC Copenaghen 0-1: 26’ Thomsen

Malmoe-Dinamo Kiev 4-3: 2’ Bengtsson (M), 18’ Mykolenko (D), 39’ Tsygankov (D), 48’ e 93’ Rosenberg (M), 57’ Rakip (M), 77’ Verbic (D)

Classifica: FC Copenaghen 9, Malmo 8, Dinamo Kiev 6, Lugano 2

GIRONE D

Rosenborg-LASK Linz 1-2: 20’ Goiginger (L), 45’ Johnsen (R), 54’ Frieser (L)

Sporting CP-PSV Eindhoven 4-0: 9’ Phellype, 16’ e 64’ rig. Bruno Fernandes, 43’ Mathieu

Classifica: Sporting Lisbona 12, LASK Linz 10, PSV Eindhoven 7, Rosenborg 0

GIRONE E

Celtic-Rennes 3-1: 21’ Morgan (C), 45’ Christie (C), 74’ Johnston (C), 89’ Hunou (R)

Lazio-Cluj 1-0: 25’ Correa

Classifica: Celtic 13, Cluj 9, Lazio 6, Rennes 1

GIRONE F

Arsenal-Eintracht Francoforte 1-2: 45’ Aubameyang (A), 55’ e 63’ Kamada (E)

Guimaraes-Standard Liegi 1-1: 40’ rig. Lestienne (S), 45+2’ Andre Pereira (G)

Classifica: Arsenal 10, E. Francoforte 9, Standard Liegi 7, Guimaraes 2

