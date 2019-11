CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Gabigol non rientra nei piani dell'Inter. Anche ieri è arrivata la conferma da parte di Beppe Marotta, che prima del calcio d'inizio del match di ChampionsLeague contro lo Slavia Praga, non ha usato troppi giri di parole per definire il futuro dell'attaccante brasiliano: i nerazzurri riaccoglieranno Gabigol a dicembre per poi prendersi tutto il tempo possibile per decidere il suo futuro.

La squadra che più di tutti ha mostrato interesse per Gabigol è ovviamente il Flamengo, intenzionato a riprendersi il calciatore ma non sarà facile.

Le ottime prestazioni dell'attaccante hanno fatto lievitare il suo valore: Marotta adesso vuole più di 30 milioni per lasciarlo andare. Ma in casa rossonera la speranza è ancora tanta.

Il numero uno del Flamengo, Rodolfo Landim, ci crede e non lo nasconde: "Paghiamo molto bene qui, potrei anche sbagliarmi ma ci sono poche alternative, anche tra i club europei, capaci di fare offerte migliori della nostra - si legge su 'O DIA' - Ma c'è sempre la possibilità. Ciò che non faremo è una follia e ciò che continueremo a fare è cercare opzioni per integrare la nostra squadra".

Calciomercato Inter, futuro Gabigol: le alternative al Flamengo

Nonostante l'ottimismo del Flamengo, sono tante le possibilità di rivedere Gabigol in Europa. L'attaccante piace soprattutto in PremierLeague, dove non mancano le disponibilità economiche. A volere Gabigol sono CrystalPalace e WestHam. Anche Porto e Fiorentina sono sulle tracce ma difficilmente riusciranno a soddisfare le richieste dell'Inter.

