CALCIOMERCATO JUVENTUS MUKAIRU / Generazione classe 2000, i cosiddetti 'Millennial'. Ce n'è un altro, in Turchia, che è in rampa di lancio: si tratta di Paul Mukairu, attaccante esterno nigeriano che per caratteristiche - con tutte le dovute cautele del caso - paragonano nientemeno che a Mbappe.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus e Inter, ultime CM.IT sul futuro di Chiesa

Calciomercato, Mukairu si mette in mostra: può pensarci la Juventus

Il 19enne fu scoperto ad Abuja, la capitale della Nigeria, e portato in Turchia nel gennaio di un anno fa: si è subito imposto nella prima squadra dell'Antalyaspor realizzando 8 gol e 7 assist nella seconda metà della passata stagione.

In questa è fermo a 2 reti in 11 partite, ma è diventato praticamente un punto fermo della formazione allenata dae dove giocò, tra gli altri, anche un certo Samuelprotagonista in Italia con la maglia dell'. Cugino di Hamdi, centrocampista sempre '00 in forza all'Herenveen,è stato posto all'attenzione dellache tramite i suoi scout potrebbe presto cominciare a seguirlo da vicino per valutare la convenienza o meno di un suo acquisto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Speciale CM.IT - Calcio e razzismo, Italia sotto accusa: sanzioni fantasma

Calciomercato Juventus, tra rinnovo e tentazione Liga: 150 milioni per Dybala