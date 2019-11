CALCIOMERCATO INTER DRAXLER / Julian Draxler era una delle idee per l'Inter per rinforzare il pacchetto di centrocampo nella finestra di gennaio. Antonio Conte ha chiesto alla società un colpo di spessore nella sessione invernale, per lottare con la Juventus nella corsa scudetto e continuare a sognare in Champions League, con Lukaku e compagni vicini alla qualificazione agli ottavi dopo il tris rifilato ieri allo Slavia Praga.

Calciomercato Inter, Draxler nell'agenda di Marotta

Tra i nomi accostati alla formazione meneghina oltre ad Arturo Vidal, obiettivo in cima alla lista di Conte ma che il Barcellona non vuol far partire a metà stagione, negli ultimi giorni era spuntata anche l'idea Julian Draxler dal Paris Saint-Germain. Il talento tedesco non è un titolare fisso nell'undici di Tuchel e aspirerebbe a trovare maggior continuità per giocarsi un posto in Nazionale per il prossimo Europeo.

Draxler finora ha collezionato sette presenze in stagione, di cui soltanto due da titolare, con l'Inter alla finestra in attesa di sviluppi per gennaio.

Calciomercato Inter, messaggio di Draxler al Paris Saint-Germain

Lo stesso 26enne centrocampista ex Schalke 04, nell'estate 2015 cercato dalla Juventus prima del trasferimento al Wolfsburg e poi due anni dopo al PSG, ha scartato però un possibile addio anticipato alla squadra campione di Francia. Il giocatore vuole giocarsi le proprie carte sotto la Tour Eiffel e apre anche ad un eventuale prolungamento di contratto: "A Parigi mi sento a casa mia. Ho un contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe anche firmare il rinnovo - le parole del classe '93 all''Equipe' - Adesso, non ho alcuna intenzione di cambiare maglia e lasciare il PSG". Almeno per il momento, dunque, nulla da fare sul fronte Draxler per l'Inter.

