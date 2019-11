EUROPA LEAGUE BASAKSEHIR ROMA FONSECA / "Abbiamo giocato con coraggio, sono soddisfatto di tutti". Fonseca applaude la sua squadra dopo il netto successo per 3-0 a Istanbul contro il Basaksehir che ha il sapore di qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Ora alla Roma basterà anche un solo punto all'ultima giornata, all'Olimpico, contro gli austriaci del Wolfsberger (già eliminati) per staccare il pass.

"Scelte di formazione? Bisogna capire che i giocatori rientrati da infortuni non sono pronti fisicamente - ha risposto a 'Sky Sport' il tecnico giallorosso - Le possibilità di cambiare sono poche, oggi avevamo solo Santon di diverso rispetto alla partita scorsa". Nota negativa della serata l'episodio che ha coinvolto Pellegrin i, a inizio secondo tempo colpito nei pressi della bandierina da un oggetto lanciato dagli spalti. Il centrocampista è rimasto ferito ed è tornato in campo solo dopo una fasciatura alla testa: "Ora sta bene", ha tranquillizzato in chiusura d'intervista Fonseca.