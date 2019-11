Calciomercato Milan, colpo Ibra: spunta sul sito ufficiale!

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Ormai non è più un segreto, è ZlatanIbrahimovic l'obiettivo numero uno del Milan. I rossoneri hanno deciso di puntare sul bomber svedese per uscire dalla crisi e per dare un senso ad una stagione alquanto complicata. In attacco si fatica ad andare a segno e l'ormai ex Galaxy può davvero essere il nome giusto. La settimana scorsa Raiola ha incontrato la dirigenza, che ha messo sul tavolo un'offerta da 9,5 milioni per 18 mesi. Le parti non sarebbero così distanti ma Ibrahimovic riflette sulle ambizioni di questo Milan e valuta altre possibili offerte.

Sul bomber svedese il Tottenham ha fatto retromarcia ma nelle scorse ore è spuntato anche il Flamengo che sogna la coppia Ibra-Gabigol.

La Serie A resta comunque la destinazione più probabile: oltre al Milan, infatti, sul calciatore ci sono anche Napoli e Bologna.

Calciomercato Milan, la foto che fa sognare

In giornata una foto di Zlatan Ibrahimovic è apparsa sull'app ufficiale del Milan. E' stata usata in un articolo che ricorda un Parma-Milan del 2 ottobre 2010. Un giorno particolare proprio per lo svedese che compie gli anni. Fu anche il match del gol di Pirlo ma è l'immagine dello svedese a fare notizia, diventando virale sui social. Solo un caso o un vero e proprio indizio di calciomercato?

