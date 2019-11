Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 14a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI QUATTORDICESIMA GIORNATA/ La Serie A e il fantacalcio si apprestano a vivere l'ennesimo turno caldo. La 14esima giornata si apre con il sentitissimo derby lombardo tra il Brescia e l'Atalanta, in programma sabato alle ore 15.00. Una buona notizia, dunque, è legata al fatto che il turno non si aprirà venerdì ma si chiuderà lunedì con Cagliari-Samp. Tornando a sabato potremmo assistere anche a Genoa-Torino e Fiorentina-Lecce. La domenica si aprirà con Juventus-Sassuolo (ore 12.30) e proseguirà con Inter-Spam, Lazio-Udinese e Parma-Milan. Napoli-Bologna, alle ore 18.00, invece, si giocherà prima di Verona-Roma. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 14a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 14a giornata

Brescia-Atalanta sabato ore 15

⚡Hot: Ilicic e Romulo possono essere gli uomini derby. De Roon una certezza

⛔Not: Spalek non ci sta convincendo

⚽Sorpresa: Kjaer può essere l'uomo dell'ultimo minuto di Gasperini

Brescia (4-3-3): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek, Donnarumma, Ayé. All. Grosso

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Ilicic. All. Gasperini

Genoa-Torino sabato ore 18

⚡Hot: Ghiglione e Aina, bonus sugli esterni. Se gioca, Belotti va sempre schierato

⛔Not: Non è proprio la stagione di Simone Verdi

⚽Sorpresa: Izzo cerca un bonus per rilanciarsi

Genoa (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Pandev, Lerager, Agudelo; Pinamonti. All. Thiago Motta

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Verdi. All. Mazzarri

Fiorentina-Lecce sabato ore 20.45

⚡Hot: Castrovilli torna dalla squalifica più carico che mai. Ok Petriccione

⛔Not: Tachtsidis non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Occhio al piede di Mancosu

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Vlahovic, Ribery. All. Montella

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, La Mantia. All. Liverani

Juventus-Sassuolo domenica ore 12.30

⚡Hot: Ramsey vuole riprendersi il posto da titolare a suon di gol e assist. Bonucci sta giocando a livelli celestiali

⛔Not: Duncan prende troppi cartellini

⚽Sorpresa: Boga ha i grandi colpi nel suo arsenale

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Duncan; Djuricic, Caputo, Boga.

De Zerbi

Lazio-Udinese domenica ore 15.00

⚡Hot: Correa e Nestorovski, attaccanti d'assalto. Va bene scegliere Lazzari

⛔Not: Becao è sceso molto con le prestazioni

⚽Sorpresa: De Paul cerca il bersaglio grosso anche in un grande palcoscenico come l'Olimpico

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Nestorovski. All. Gotti

Inter-SPAL domenica ore 15.00

⚡Hot: E' la partita di Lukaku! Sì a de Vrij e Kurtic!

⛔Not: Meglio lasciar fuori Floccari, l'esperienza non basta

⚽Sorpresa: Brozovic può tirare il coniglio del cilindro

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici

Parma-Milan domenica ore 15.00

⚡Hot: Gervinho torna per far male! Krunic-Bonaventura e Kulusevski i più in forma!

⛔Not: lasciate fuori Hernani, i bonus non arrivano!

⚽Sorpresa: attenzione all'ex Kucka, può punire i rossoneri

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Sprocati, Gervinho. All. D’Aversa

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Calhanoglu, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura. All. Pioli



Napoli-Bologna domenica ore 18.00

⚡Hot: Mertens ha il piede caldo! Palacio è ringiovanito! Ok Di Lorenzo e Meret

⛔Not: Meglio lasciar fuori Medel

⚽Sorpresa: Koulibaly può metterci la testa

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Zielinski, Allan, Younes; Mertens, Lozano. All. Ancelotti

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Verona-Roma domenica ore 20.45

⚡Hot: Di Carmine sfida Dzeko!. Smallin-Veretout, che sicurezze!

⛔Not: Stavolta lasciate fuori Bocchetti

⚽Sorpresa: Silvestri per chi ama l'azzardo!

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Cagliari-Sampdoria lunedì ore 20.45

⚡Hot: Joao Pedro è l'uomo in più! Nainggolan e Gabbiadini pronti per nuovi bonus

⛔Not: Rafael può pagare la mancanza di campo, non fidatevi

⚽Sorpresa: Finalmente Quagliarella, un suo goal sarebbe davvero una bella sorpresa!

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Colley, Ferrari, Murru; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio