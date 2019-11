Europa League, 5a giornata: i risultati della serata

EUROPA LEAGUE RISULTATI SERATA WOLVES / Sono appena finite le partite delle quinta giornata di Europa League, iniziate alle 18.55. Non solo la Roma in campo in Turchia. Sono arrivati diversi verdetti come il primo posto certo ottenuto dall'Espanyol nel gruppo H. Giocheranno i sedicesimi anche il Wolfsburg e i Wolves di Patrick Cutrone.

Guarda tutti i risultati della serata:

Gruppo C

Krasnodar-Basilea 1-0

Trabzonspor-Getafe 0-1

Classifica: Basilea 10, Getafe 9, Krasnodar 9, Trabzonspor 1

Gruppo G

Feyenoord-Rangers 2-2

Young Boys-Porto 1-2

Classifica: Rangers 8, Porto 7, Young Boys 7, Feyenoord 5

Gruppo H

CSKA Mosca-Ludogrets 1-1

Ferencvaros-Espanyol 2-2

Classifica: Espanyol 11, Ludogorets 7, Ferencvaros 6, CSKA Mosca 2

Gruppo I

Oleksandriya-Wolfsburg 0-1

St.Etienne-Gent 0-0

Classifica: Gent 9, Wolfsburg 8, St.Etienne 4, Oleksandriya 3

Gruppo K

Besiktas-Slovan Bratislava 2-1

Braga-Wolves 3-3

Classifica: Braga 11, Wolves 10, Slovan 4, Besiktas 3

Gruppo L

Astana-Manchester United 2-1

AZ-Partizan 2-2

Classifica: Manchester United 10, AZ 9, Partizan 5, Astana 3