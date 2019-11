CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS INTER/ Dries Mertens è stato il protagonista assoluto della serata di ieri ad Anfield del Napoli di Carlo Ancelotti. Nonostante i problemi interni per gli azzurri, il gol del centravanti belga ha regalato una seria ipoteca alla società di Aurelio De Laurentiis in vista degli ottavi di finale di Champions League.

Per le ultime notizie sul calciomercato dei club di Serie A---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo di scena Palacios: accordo con un altro club

Mertens, nelle ultime settimane, è stato seguito anche dall'Inter di Beppe Marotta, pronta a fiutare l'occasione per il prolifico bomber ex PSV Eindhoven. Intervistato ai microfoni di 'Le Phoceen', Yvan Le Mée, agente attivo sul calciomercato italiano, ha parlato proprio di Dries Mertens: "Ora ci potrebbe volere una cifra inferiore ai 28 milioni di euro per Mertens, visto che il suo contratto scadrà fra sei mesi. Per l'Olympique Marsiglia credo possa restare soltanto un sogno perché l'Inter è pronta ad offrirgli un ingaggio da 4 milioni di euro".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, ESCLUSIVO agente Amrabat: "Ho un accordo col giocatore"