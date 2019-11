PAGELLE PRIMO TEMPO BASAKSEHIR ROMA/ Prima frazione di gara ad Istanbul tra Basaksehir e Roma che si chiude con i giallorossi in vantaggio di tre gol. Al 28' arriva la svolta, colpo di mano di Topal in caduta e calcio di rigore per la Roma. Sul dischetto si presenta Veretout che spiazza Mert e fa 0-1. Al 40' c'è il raddoppio giallorosso. Pellegrini serve a Kluivert un ottimo pallone che Kluivert è bravissimo a trasformare l'assist in gol. Terzo gol che arriva al 45' da un altro ottimo assist di Dzeko che supera Mert con un tocco morbido. Triplo vantaggio importantissimo per la squadra di Fonseca

BASAKSEHIR

Mert 6

Ponck 6

Skrtel 5.5

Epureanu 5.5

Clichy 5.5

Okechukwu 6

Mehmet Topal 5.5

Visca 6.5

Kahveci 6

Gulbrandsen S.V. (dal 15' Behich 6)

Crivelli 6.5

All.

Buruk 6

ROMA

Pau Lopez 6

Santon 6

Mancini 6.5

Smalling 6

Kolarov 5.5

Diawara 5.5

Veretout 7

Zaniolo 6

Pellegrini 7.5

Kluivert 7

Dzeko 7

All. Fonseca 6

Arbitro: Hategan 6

TABELLINO

BASAKSEHIR-ROMA

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-2-3-1): Mert; Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy; Okechukwu, Mehmet Topal; Visca, Kahveci, Gulbrandsen (dal 15' Behich); Crivelli. A disposizione: Babacan, Aleksic, Ozcan, Turan, Ba, Robinho. All. Buruk

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Spinazzola, Fazio, Under, Mkhitaryan, Perotti, Kalinic. All. Fonseca

Arbitro: Ovidiu Hategan (Rom)

Ammoniti: 28' Topal, 35' Diawara,

Espulsi:

Marcatori: 28' Veretout, 40' Kluivert, 45' Dzeko

Marco Deiana