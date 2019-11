CALCIOMERCATO MILAN DEMIRAL FAZIO / Problemi di classifica e non solo. L'infortunio di Leo Duarte obbliga il Milan a intervenire pesantemente sul mercato. Il brasiliano si è operato per via di un infortunio al calcagno e rischia di restare fuori per quattro mesi. Con un Caldara tutt'altro che al 100% e in grado di garantire sicurezze a livello fisico, in casa rossonera, oltre a Romagnoli e Musacchio, c'è solo il giovane Gabbia. Per questo è assolutamente necessario andare a caccia di un nuovo centrale difensivo. I nomi monitorati, da questo punto di vista, sono molti, sia in Italia che all'estero. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Ibrahimovic-Serie A: annuncio da un'altra squadra

LEGGI ANCHE: Calciomercato, dall'Inghilterra: rottura Matic-United, Inter in pole!

Calciomercato Milan, occhi in casa Juve: Rugani o Demiral

Il primo nome della lista di Maldini e Boban è probabilmente Demiral. Il difensore della Juventus non sta trovando molto spazio con Sarri e il Milan, che già lo ha cercato con insistenza in estate, potrebbe tentare un nuovo assalto a gennaio, specie dopo l'infortunio di Duarte. A finanziare il colpo potrebbe essere Ricardo Rodriguez, in partenza da casa Milan. Non manca però la concorrenza nei confronti di Demiral, cercato soprattutto in Premier League, con Arsenal e Manchester United entrambe interessate.

Ma in casa Juventus attenzione anche alla pista Rugani, pure lui ai margini della rosa bianconera e pure lui in possibile uscita a gennaio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, trattativa Ibrahimovic ben avviata: le ultime

In Serie A però il Milan non guarda solo in casa Juventus. Piace Fazio della Roma, anche lui già seguito in passato, mentre un'occasione potrebbe essere Nkoulou, che a Torino non sta rendendo come nelle scorse stagioni e il cui rapporto con la società è tutt'altro che idilliaco.

Milan, quante occasioni dall'estero: da Umtiti a Martinez Quarta

La maggior parte delle occasioni potrebbero però arrivare dall'estero. Se l'Arsenal dovesse puntare con decisione su Demiral, attenzione per esempio al nome di Mustafi. Il tedesco è in uscita dai 'Gunners' e conosce bene il calcio italiano: potrebbe essere un'opzione per la dirigenza rossonera. Dalla Premier altre occasioni possono arrivare da casa Tottenham: Alderweireld e Vertonghen non hanno ancora rinnovato con il club inglese e potrebbero partire a gennaio, probabilmente con un indennizzo economico non molto alto. L'operazione dipenderà però anche da un eventuale ok di Mourinho. Allo stesso modo un'occasione potrebbe rappresentarla Samuel Umtiti, che a Barcellona non sta trovando molto spazio. Così come Todibo, che sembra però destinato al Bayer Leverkusen. Se invece si decidesse di puntare su profili più giovani, il club potrebbe scegliere di virare su due giocatori in particolare. Zagadou del Borussia Dortmund, che in giallonero ha trovato fino ad ora pochissimo spazio in stagione oppure Lucas Martinez Quarta, reduce dalla finale di Copa Libertadores giocata con il River Plate, accostato da tempo al Milan.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, per Cavani arriva l'assist inaspettato

Calciomercato Milan, il retroscena sul tentativo per Dybala e Quagliarella

Milan, colpo dal Genoa per la difesa: le ultime