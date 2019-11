LAZIO CLUJ INZAGHI ADEKANYE / Le speranze di passaggio del turno sono ridotte al lumicino. La Lazio è costretta a vincere entrambe le gare e sperare che il Cluj perda, oltre che stasera a Roma, anche con il Celtic. Nella sfida contro i romeni, Inzaghi sembra volersi affidare ad alcune novità e punta molto sul turnover. In porta spazio per Proto, all'esordio stagionale, mentre in difesa tocca a Vavro al centro, con Acerbi e Bastos.

Riposo pere Lucasin mezzo al campo, ma soprattutto la novità è rappresentata dall'attacco. Partner disarà il giovane. Per l'olandese di origini nigeriane classe 1999 si tratta della terza apparizione stagionale. Il ragazzo aveva esordito proprio in Europa League a Cluj, mentre la seconda presenza l'ha ottenuta in campionato. Per lui è la prima da titolare in maglia biancoceleste.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Adekanye. All. Inzaghi