INTER NAINGGOLAN CAGLIARI / "All'Inter non ho insistito per andare via, amo ancora troppo il calcio per finire fuori squadra". Così Radja Nainggolan ha parlato del suo addio alla squadra nerazzurra avvenuto in estate. Il belga ha raccontato a 'Eleven Sports' alcuni retroscena di mercato, ma ha parlato anche di futuro, della malattia della moglie e di nazionale. Nainggolan aveva sottolineato come il ritorno a Cagliari fosse stato una scelta di cuore, ma allo stesso tempo che gli sarebbe piaciuto essere stato allenato da Antonio Conte. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE: Cagliari, Giulini: "Nainggolan come Riva. Grazie a Barella..."

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, parla Maran: "Ecco come è tornato Nainggolan"

Inter, Nainggolan: "Dimostrerò ai nerazzurri che hanno sbagliato"

"Voglio dimostrare all'Inter che lasciarmi andare via è stato un errore. Io sono molto felice qui a Cagliari. Avrei potuto andare alla Fiorentina o in qualche altro club, ma ho preferito optare per una società che conoscevo. Il problema di mia moglie ha reso poi la scelta più semplice. Lei sa cosa fare, ma è una strada lunga.

Per adesso sta andando tutto bene" ha dichiarato il centrocampista 31 enne. Sugli attuali risultati: "Sono molto contento. Questi risultati sono una grande vittoria per me". Ma il belga ha parlato anche del futuro e di una possibilità di chiudere la carriera con la maglia rossoblù: "Non ci penso ancora. Qui ho preso casa. Potrei vivere ad Anversa, ma potrebbe non essere il futuro dei miei figli".

LEGGI ANCHE: Juventus e Inter, ecco l'offerta di rinnovo della Fiorentina per Chiesa: spunta la clausola

Belgio, Nainggolan al veleno su Martinez

Nainggolan ha parlato anche di nazionale belga: "Non ho giocato né con Wilmots né con Martinez. Se però doveste chiedere ai giocatori vi diranno che io non ho mai creato problemi. Non ero semplicemente il preferito del tecnico. Martinez? Preferisco che una persona mi dica le cose in faccia. Alla fine disse che non poteva darmi lo stesso ruolo che avevo alla Roma e non voleva portarmi in panchina perché avrei causato problemi. Una spiegazione che ha poco valore: ogni volta che sono stato in panchina non ho mai creato problemi. Credo sia pazzo".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, ESCLUSIVO agente Amrabat: "Ho un accordo col giocatore"

Calciomercato, dall'Inghilterra: rottura Matic-United, Inter in pole!

Calciomercato Inter, retroscena sulla partenza di Nainggolan