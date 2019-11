FIORENTINA INFORTUNIO CHIESA REPORT / Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina al centro di una vera e propria bagarre di calciomercato. Il caso è nato dopo il mancato impiego per infortunio contro il Verona ed è stato poi alimentato dall'incontro di ieri con il padre e agente Enrico insieme alla dirigenza al completo del club viola. Il confronto di ieri sarebbe servito anche alla società toscana per mettere sul tavolo un'offerta di rinnovo come sottolineato questa mattina. Su Chiesa rimangono però vigili big del calibro di Inter e soprattutto Juventus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE->>>> Juventus e Inter, ecco l'offerta di rinnovo della Fiorentina per Chiesa: spunta la clausola

Fiorentina, le condizioni di Chiesa dopo l'infortunio

Chiesa non ha giocato nell'ultima di campionato contro il Verona facendo rumore nell'ambiente viola.

Una esclusione dovuta però ad un problema fisico che la stessa Fiorentina sottolinea meglio in un comunicato ufficiale rilasciato nel pomeriggio di oggi: "ACF comunica che il calciatore Federico Chiesa ha svolto oggi lavoro differenziato sul campo proseguendo il protocollo di recupero dal risentimento all’adduttore lungo di sinistra accusato nei giorni scorsi". Ancora out quindi l'esterno classe 1997 al centro di voci di mercato e che ora dovrà ritrovare la condizione.

LEGGI ANCHE->>>> Calciomercato Juve e Inter, le ultime di CM.IT sul futuro di Chiesa

Calciomercato Juventus e Inter, occhi su Chiesa

Come raccontato da Calciomercato.it, l'intenzione di Federico Chiesa non cambia con il giovane talento viola che vuole indossare al più presto presto la maglia di una big come Juventus o Inter che continuano a tenerlo d'occhio. Ad ogni modo al netto di qualunque speculazione difficilmente il ragazzo forzerà per un addio prematuro già a gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato, retroscena Chiesa-Barone: "Nuovo club? Il nome lo sapete"

Calciomercato Juventus, futuro Chiesa: l'annuncio di Pradè