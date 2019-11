ROSARIO CENTRAL LAVEZZI / Ezequiel Lavezzi ha annunciato il proprio ritiro dal mondo del calcio giocato. Il 34enne argentino ha deciso di dire basta, dopo una carriera vissuta tra Argentina, Napoli, Parigi e la Cina. "Credo sia il momento giusto per dire basta e godersi la famiglia" ha dichiarato il 'Pocho'. Qualcuno però è pronto a fargli cambiare idea.

Rosario Central, il club vuole Lavezzi

La società gialloblù sta provando a convincere il giocatore e a tornare sui suoi passi. Lo ha confermato il vice-presidente del club, Ricardo Carloni che, a 'La Oral Deportiva', ha dichiarato: "Proveremo a fargli un'offerta per convincerlo a venire da noi. Siamo in costante contatto con il suo agente. I termini economici non si avvicinano minimamente a quanto guadagnava in Cina, ma tra Ezequiel e il Rosario Central c'è un rapporto speciale". Lavezzi è infatti cresciuto a Villa Gobernador Galvez, a pochi chilometri da Rosario ed è un grande tifoso dei 'Canallas'.

