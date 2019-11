CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR / Escluso dall'undici titolare nella sfida di martedì sera contro il Real Madrid, Neymar resta uno dei nomi più caldi in ottica calciomercato. Il Psg è ormai da tempo entrato nell'ordine di idee di cedere il giocatore, nell'intento di convincere Kylian Mbappe a rimenere almeno fino all'estate del 2021. Attraverso la cifra incassata con il cartellino e, soprattutto, quella risparmiata per l'ingaggio del brasiliano, Leonardo conta di recuperare le risorse necessarie per rendere l'attaccante francese uno dei giocatori meglio pagati al mondo.

L'exè da tempi non sospetti nel mirino di, ma non ha escluso una sua permanenza a Parigi, vincolando la stessa all'addio dell'ex Barça.

Calciomercato Juventus, colpo Neymar: ecco le contropartite

Vicinissimo al Barcellona in estate, Neymar non è totalmente scomparso dai radar bluagrana e da quelli del Real, ma secondo quanto riportato da Calciomercatoweb.it, nelle ultime ore ci sarebbe da registrare anche un ritorno di fiamma da parte della Juve. Già in estate, la 'BBC' aveva parlato di un'offerta ufficiale comprendente 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala. Anche oggi, l'attaccante argentino resta in cima alla lista dei desideri dei francesi, ma una sua cessione a fine stagione sembra da escludere. Fatta eccezione per Cristiano Ronaldo, i nomi che maggiormente stuzzicano il Psg restano quelli di Bentancur, De Sciglio, Emre Can e Pjanic. Solo attraverso l'inserimento di uno o due contropartite tecniche, i baicnoenri potrebbero realmente avviare una trattativa Neymar.