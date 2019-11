CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC PARMA FAGGIANO / L'addio di Zlatan Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy ha fatto scattare un vero e proprio toto-futuro per lo svedese che è stato accostato a diverse compagini di Serie A. Dalla suggestione Bologna al Napoli passando ovviamente per il Milan che ad oggi sembra la più vicina a riportarlo in Italia.

Il gigante svedese è infatti ancora in condizioni eccellenti e sarebbe un sogno per tutte, utile chiaramente ad innalzare il tasso tecnico e realizzativo dell'attacco di qualunque team di massima serie.

Calciomercato Parma, Faggiano e il sogno Ibrahimovic

L'ultimo nome accostato a Zlatan Ibrahimovic un po' a sorpresa è il Parma che vanta tra le proprie file un altro campione come Gervinho. Il fenomeno ex Milan, Inter e Juventus sembra però fuori portata per le casse dei ducali come svelato anche dal direttore sportivo Daniele Faggiano, che ha parlato del bomber ai microfoni di 'The Guardian': "Sapevo che Ibrahimovic sarebbe stato l'argomento. - dice, prima di scoppiare a ridere - È un calciatore straordinario. Sogno di vederlo a Parma, ma oggi non possiamo permettercelo".

