CALCIOMERCATO NAPOLI AMRABAT / "Per Sofyan ricevo molte telefonate...". Così ha esordito, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Mohammed Sinou agente del centrocampista marocchino arrivato al Verona l'estate scorsa e che ha subito attirato su di sé l'interesse di Napoli, Inter e Fiorentina oltre che delle inglesi Tottenham e West Ham.

Ma è il club di Aurelio De Laurentiis, stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione , quello ad aver mosso fin qui i passi più concreti entrando in stretto contatto col club scaligero per cercare di anticipare la concorrenza.

Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO parla l'agante di Amrabat

"Sofyan è un giocatore giovane di grande talento, la rivelazione della Serie A in questa stagione e per questo è normale che tutti i top club lo stiano seguendo - ha aggiunto a Calciomercato.it Mohammed Sinou, agente della Stellar Group (la stessa che cura gli interessi di Gareth Bale, ndr) e rappresentante del 23enne nato in Olanda - Il suo futuro sarà al Napoli? Ho un accordo con Sofyan: fino a gennaio testa solo al Verona - ha risposto Sinou dribblando la domanda - Del suo futuro ne discuteremo solo nel prossimo mercato invernale".

Calciomercato Verona, Amrabat resta sicuro fino al termine della stagione

Ricordiamo che Amrabat non potrà trasferirsi in un altro club nella stagione in corso dato che ha già indossato due maglie, quella naturalmente dell'Hellas e quella del Club Bruges dal quale è approdato in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Riscatto che la società presieduta da Maurizio Setti eserciterà sicuramente, con l'obiettivo di ricavare poi il doppio se non il triplo dalla sua cessione a un club di rango superiore. Il Napoli fa sul serio tanto che ha già cominciato una trattativa con il club veneto con lo scopo di bloccarlo per giugno prossimo.

