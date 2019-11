CALCIOMERCATO JUVENTUS FALCAO GALATASARAY / Appena tre presenze in campionato e due in Champions prima di incappare in un pesante infortunio al tendine d'Achille. Questo il magro bottino stagionale di Radamel Falcao, bomber colombiano approdato nei mesi scorsi al Galatasaray ed accolto da vero e proprio eroe. In gol immediatamente all'esordio, l'ex centravanti di Atletico e Monaco non ha poi trovato particolari fortune, costretto giocoforza ai box da un problema fisico che ha provato i turchi del proprio attaccante principe che faceva gola anche ad altre squadre, tra cui la Juventus. È questo il retroscena svelato dallo stesso presidente del Galatasaray. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, il retroscena su Falcao: piaceva ai bianconeri

Mustafa Cengiz, numero uno del Galatasaray, in un'intervista a 'Sprox' è accorso in difesa dello stesso Falcao in virtù della lunga assenza spiegando: "Falcao non era infortunato quando è arrivato da noi, un calciatore acciaccato può giocare due partite su quel livello? Molte persone non ci credono, ma non sapevano che, per esempio, anche la Juventus voleva Falcao".

Queste le dichiarazioni del presidente dei turchi che nel sottolineare il valore tecnico dell'attaccante colombiano evidenzia come un club di alto livello come lalo avesse cercato prima del trasferimento in Turchia.

Calciomercato Juventus, niente Falcao: attacco ad Higuain

A conti fatti alla Juventus non c'è stato bisogno dell'arrivo di Radamel Falcao vista la permanenza prima forzata e poi benedetta di Gonzalo Higuain. L'argentino si è rivelato la vera arma in più di Maurizio Sarri che ha saputo riportare su alti livelli il 'Pipita' grazie ad una gestione impeccabile e ad una ritrovata condizione psicofisica. Ora l'ex Napoli è imprescindibile e punta dritto al rinnovo.

