CHINESE SUPER LEAGUE DONADONI SHENZHEN / Sta finendo davvero nel peggiore dei modi l'avventura in Cina di Roberto Donadoni che sta vivendo la sua prima stagione all'estero da allenatore. Un percorso che potrebbe presto esaurirsi visti i risultati altamente deludenti del suo Shenzhen che ad una giornata dalla fine della Chinese Super League ha già raccolto la retrocessione matematica per lo sconforto e la delusione dell'intero ambiente. La truppa di Donadoni non è infatti andata oltre il pari per 3-3 contro l’Henan Jianye facendo registrare così il salto all'indietro di categoria.

I padroni di casa erano anche riusciti a portarsi in vantaggio grazie alle reti di Gao e Qiao Wei ma la squadra di Donadoni si è poi sciolta come neve al sole favorendo la rimonta degli ospiti.

Cina, Donadoni piange mentre Cannavaro sorride

I punti in classifica per lo Shenzhen di Donadoni sono quindi appena 21, con una distanza di 4 lunghezze dal Tianjin Tianhai che risulta ormai irraggiungibile con un solo turno ancora da disputare. Se l'ex allenatore del Bologna piange c'è invece un altro italiano che se la ride. Si tratta di Fabio Cannavaro che si avvicina alla conquista del titolo in sella al Guangzhou Evergrande visti i due punti di vantaggio sul Beijing Guoan. Al contrario il bilancio dell'avventura di Donadoni in Asia racconta di 9 partite con appena una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte.

