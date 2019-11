CALCIOMERCATO INTER MATIC UNITED / Giungono nuovi sviluppi dall'Inghilterra riguardo al futuro di Nemanja Matic. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe ormai rottura totale tra il centrocampista serbo e il Manchester United. Martedì il 31enne non si è infatti presentato alla cena di gala organizzata dai 'Red Devils' e ha passato la serata in compagnia dell'ex Milan Patrick Cutrone, mentre nella giornata di ieri l'ex Chelsea ha lasciato l'allenamento agli ordini di Solskjaer dopo solo 24 minuti.

E dall'Inghilterra torna a circolare forte il nome dell'

Calciomercato Inter, occasione Matic: le ultime

Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', il club nerazzurro sarebbe davanti a tutti nella corsa al centrocampista serbo. Per il suo cartellino il Manchester United potrebbe accettare tra i 3 e i 5 milioni di euro. Il 31enne è in scadenza a giugno, anche se i 'Red Devils' dovrebbero avere un'opzione per il rinnovo unilaterale del contratto per un ulteriore anno.

