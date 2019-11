NAPOLI LLORENTE BOCA JUNIORS / Momento complicato dal punto di vista realizzativo e dell'impiego per Fernando Llorente dopo l'ottimo impatto avuto ad inizio stagione con la maglia del Napoli. L'attaccante spagnolo, a secco dalla doppietta di Lecce dello scorso 22 settembre, ha rivelato un retroscena di calciomercato riguardante il Boca Juniors: "È vero, il Boca Juniors mi ha cercato in estate - ha dichiarato l'ex Juventus a 'ESPN' - ma io volevo continuare a giocare in Europa. Il mio obiettivo era quello di disputare ancora la Champions League".

Massima competizione europea che la squadra diè ad un passo dal continuare a disputare: ecco le combinazioni per il passaggio del turno del Napoli

